Verkehr Monopolkommission spricht sich für Aufspaltung der Deutschen Bahn aus

Am Dienstag will Kühling das 9. „Sektorgutachten Bahn“, das die Monopolkommission erstellt hat, veröffentlichen und der Bundesregierung sowie dem Bundesverkehrsministerium übergeben. Darin setzen sich die Experten massiv für mehr Wettbewerb im Bahnsektor sowie umfassende Reformen ein. Die neue Netz-Gesellschaft müsse am Gemeinwohl orientiert sein: „Dieser Punkt darf bei der Umsetzung nicht verwässert werden“, so Kühling. Nur dann profitierten die Reisenden.