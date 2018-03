Ein Verkauf des Verpackungsmüll-Entsorgers Duales System Deutschland an den Entsorgungskonzern Remondis ist einem Zeitungsbericht zufolge vorerst vom Tisch. Die DSD-Gesellschafter sähen keine Möglichkeit mehr, eine Vereinbarung mit Remondis zu erzielen, berichtete die "Welt" am Freitag unter Berufung auf Insider. Grund für das Scheitern der Gespräche sei, dass Remondis versucht habe, das Risiko möglicher Auflagen des Kartellamts an die verkaufsbereiten Anteilseigner des Unternehmens abzuwälzen, das das Entsorgungssystem "Grüner Punkt" aufgebaut hat. Neue Gespräche seien nicht vorgesehen. Remondis lehnte der "Welt" gegenüber eine Stellungnahme ab.