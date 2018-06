Verpackungsrecycling: Insolvenzverfahren eröffnet: Duale-System-Anbieter ELS wird abgewickelt

BonnDer auf Entsorgung und Recycling von Verpackungen spezialisierte Duale-System-Anbieter ELS wird abgewickelt. Am Freitag eröffnete das Amtsgericht Bonn das Insolvenzverfahren, wie eine Sprecherin sagte. „Die Option eines Verkaufs an Dritte ist damit vom Tisch“, sagte Sachwalter Rüdiger Weiß der Deutschen Presse-Agentur. Die Abfallentsorgung in der Zuständigkeit von ELS soll fortan unter den verbleibenden neun Anbietern für duale Systeme aufgeteilt werden. Die Müllentsorgung werde reibungslos weiterlaufen, sagte Weiß.