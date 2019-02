 Verpasste Germania-Rettung: „Am Ende war einfach die Zeit zu knapp“

Der wohl bekannteste Bieter war der Nürnberger Investor Hans Rudolf Wöhrl. Der hatte ab 2003 über seine Investmentgesellschaft Intro auch den Billigflieger DBA und Ferienflieger LTU übernommen und sie 2006 an Air Berlin weiterverkauft. „Natürlich waren wir gemeinsam mit einigen Partnern interessiert. Das gehört zu unserem Geschäft“, bestätigte Wöhrl gegenüber der WirtschaftsWoche. Er selbst sei zwar nicht in den Büros am Saatwinkler Damm am Flughafen Tegel oder dem Kurfürstendamm gewesen. „Doch um eine Airline zu beurteilen, braucht man in erster Linie Zahlen und Kenntnis der Strategie“, so Wöhrl. „dazu muss man wissen was sich am Boden und in der Luft abspielt.“