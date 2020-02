Auch in Deutschland spitzt sich die Lage zu: Um die Krankheit zu bekämpfen und weitere Infektionen zu verhindern, hat die Bundesregierung einen Krisenstab eingerichtet. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte der WirtschaftsWoche bereits Donnerstag zur internationalen Tourismus-Börse ITB in Berlin: „Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie nicht durchführen sollte“. Am Freitagabend dann wurde die Reisemesse abgesagt – und viele weitere deutsche Messebetreiber reagieren ebenfalls. Denn gerade auf internationalen Veranstaltungen mit vielen Gästen aus stark betroffenen Ländern könnte sich das Virus verbreiten. So wird etwa die internationale Eisenwarenmesse, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet und mit rund 70 Prozent einen hohen Anteil ausländischer Gäste hat, von 1. März dieses Jahres auf kommendes Frühjahr verschoben. Von rund 3000 Ausstellern, die auf der wichtigsten Innovations- und Geschäftsplattform der Hartwarenbranche erwartet wurden, wären rund 1200 aus China gekommen. „Am Dienstagnachmittag kamen zwei Dinge zusammen: Das Virus ist zum ersten Mal in Europa aufgetreten und viele Aussteller äußerten Sorgen um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Deshalb haben wir die Messe in Abstimmung mit der Branche auf einen Alternativtermin verschoben“, sagt Guido Gudat, Leiter der Unternehmenskommunikation der Messe Köln. Da die Veranstaltung auf einen neuen Termin verlegt wurde, behalten laut Gudat alle Verträge ihre Gültigkeit. Somit belaufe sich der wirtschaftliche Schaden vor allem auf den Aufwand für die Umplanung.