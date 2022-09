Versicherungsriese Allianz verkleinert Vorstand

Der Spanier de la Sota, der seit gut 30 Jahren für den Versicherer arbeitet, hatte seit 2018 am Umbau des Geschäftsmodelle geschraubt. Mit dem „Allianz-Kundenmodell“ sollte er die Produkte über nationale Grenzen hinweg so weit wie möglich vereinheitlichen. Dieser Prozess sei inzwischen so weit fortgeschritten, dass die Mitarbeiter der Einheit wieder in die Sparten Leben, Sach und Kranken zurückkehren könnten, hieß es in der Mitteilung.