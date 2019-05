Verspätungen und Ausfälle in der Luftfahrt „Das gesamte System ist am Limit“

„Deutsche Fluggäste müssen vor einem noch schlimmeren Flugchaos in diesem Sommer bangen“, prophezeit Laura Kauczynski, Expertin für Fluggastrechte, in einer Mitteilung von AirHelp. Woran das liegen würde, zeigt AirHelp an dem Gesamtaufkommen an Passagierflügen. Das sei im Vergleich zum Vorjahr im ersten Drittel 2019 nämlich um 1,8 Prozent gestiegen. Gleichzeitig habe es allerdings zwölf Prozent mehr Flugausfälle und fünf Prozent mehr Verspätungen gegeben als noch im letzten Jahr. Für AirHelp selbst sind das gute Aussichten – für Reisende selbstredend nicht.



„Der Luftverkehr ist in den letzten Jahren unerwartet stark gewachsen und tut das immer noch. Deshalb arbeitet die gesamte Luftfahrt unter einer hohen Belastung“, sagt Luftfahrt-Experte Heinrich Grossbongardt. Sowohl die Flughäfen als auch die Flugsicherung in Europa seien überlastet. „Das gesamte System ist am Limit.“