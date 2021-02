Vertrauensschwund in der Wirtschaft Immer mehr Unternehmen schalten auf Vorkasse um

Verschärft wird die Situation, weil andere Möglichkeiten der Absicherung gegen Zahlungsausfälle – etwa über Warenkreditversicherungen – tendenziell schwieriger werden. „Seit rund einem Jahr sind die Versicherer bestrebt, die Prämien anzuheben – das gilt für Neugeschäft wir für Bestandsversträge“, sagt Albrecht Max Vater, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Verbands der Kreditversicherungsmakler (Bardo). „Der Risikoappetit ist dabei recht unterschiedlich“, so Vater. Allerdings biete der Markt nach wie vor Kapazität für Neugeschäft. Auch dafür wurde schließlich im Dezember eigens ein Schutzschirmprogramm des Bundes verlängert. Es soll sicherstellen, dass Warenkreditversicherer, Deckungszusagen für Unternehmen aufrechterhalten. Der Bund übernimmt eine Garantie für Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer in Höhe von bis zu 30 Milliarden Euro. Doch was passiert Ende Juni, wenn der Schutz ausläuft und Warenkreditversicherungen wieder ins voll ins eigene Risiko gehen müssen? „Wir hoffen, dass auch mit Ablauf des Schutzschirmes kein größerer Rückzug der Gesellschaften“ erfolgt, so Vater.