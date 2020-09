Vertriebsargument Angst Die Corona-Tricks der Fluglinien

Eurowings teilte auf Anfrage mit, dass die Airline diese Umbuchung bedaure: „Selbstverständlich können sich Kunden in diesem Fall nach Erhalt der Information an das Call Center wenden und sich kostenfrei auf die ursprüngliche Destination umbuchen lassen, sodass die zusätzliche Gebühr entfällt“, so Eurowings.



Zusätzliche Einnahmen generieren die Linien während der Coronakrise auch mit dem Verkauf von Sitzplätzen, auf denen sich der Passagier sicherer fühlt. So berichtet ein Fluggast von einem Fall, bei dem er automatisch einen Mittelplatz zugewiesen bekam. Die Umbuchung auf einen in seinen Augen sichereren Gangplatz derselben Reihe war allerdings nur für eine zusätzliche Gebühr zu haben, weil er einen Billigtarif gebucht hatte.