 Videoerkennung: Deutsche Bahn stoppt Projekt zur automatischen Überwachung

Anders als bei den hoch umstrittenen Tests der Bundespolizei sollte bei diesen Tests der Bahn keine Software zur biometrischen Gesichtserkennung zum Einsatz kommen. Der Berliner Datenschutzbeauftragte hatte deshalb Anfang dieses Jahr grünes Licht für das Projekt gegeben. Trotzdem hat der Bahnvorstand den Versuch nun unmittelbar vor dem Start gestoppt. Aktuell konzentriere man sich darauf, drängendere Baustellen abzuarbeiten, bestätigt ein Konzernsprecher. Angesichts des ohnehin angespannten politischen Klimas will bei der Bahn derzeit niemand auch noch eine Diskussion um den Einsatz von Software zur Videoerkennung.



