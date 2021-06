Vierte Verhandlungsrunde Im Bahn-Tarifkonkflikt zeichnet sich Streik zum Sommeranfang ab

Bahn-Reisende müssen sich zu Beginn der Sommerreisezeit inmitten der Corona-Lockerungen auf Streiks einstellen. Ein neuer Anlauf zur Lösung des Tarifkonflikts zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL scheiterte am Montag. Die Bahn warf der Gewerkschaft daraufhin „Konfrontation um jeden Preis“ vor. Die GDL-Gremien trafen sich nach Ende der Gespräche zu Beratungen. Die Tarifkommission könnte so am Dienstag oder noch Montag Warnstreiks befürworten. In der Vergangenheit hatte die Lokführergewerkschaft dann allerdings zunächst keine konkreten Termine oder Regionen genannt. Dies folgte dann mit einem Vorlauf von mindestens 24 Stunden. Die GDL äußerte sich angesichts der Gremienberatungen zunächst nicht.