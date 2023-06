Virtuelle Hauptversammlungen „Das war schon an der Grenze des Zumutbaren“

Das Paradebeispiel dafür heißt für den Aktionärsschützer Covestro: „Fast zehn Stunden Hauptversammlung, immer wieder Unterbrechungen“, ärgert er sich. Eine Zumutung für Aktionäre sei das gewesen, empört sich Nieding. Die Aktionärsversammlung des Werkstoffherstellers mit Sitz in Leverkusen gilt auch anderen Aktionärsvertretern als der Super-GAU unter den diesjährigen Dax-HVs.



Matthias Gaebler hat laut eigener Aussage bereits mehr als 1200 Hauptversammlungen besucht, 28 allein in diesem Jahr, davon 23 virtuell. Leidgeplagter als der Schwabe, der sich seit Anfang der Nullerjahre einen Ruf als Gesellschafterschreck erarbeitet hat, also dürften wenige Aktionäre sein. Auch ihm stieß die Covestro-HV in dieser Saison besonders übel auf: „Da saß man stundenlang vor dem Bildschirm und wusste nicht, was Sache ist“, moniert Gaebler. Und weiter: „Man kriegt als Aktionär nie raus, woran es lag. Jeder schiebt es auf den nächsten und keiner ist so richtig verantwortlich.“