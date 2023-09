Vodafone-Shopbetreiber: Nexxtphone und Speed Shop Box werden abgeklemmt

Nexxtphone steht nicht allein da. Auch der Kölner Handyladen Speed Phone Shop hat seit neuestem keinen Zugang mehr auf die hauseigenen Buchungssysteme, bestätigt Vodafone. Für Kunden, die in diesen Geschäften guten Glaubens Verträge abgeschlossen haben, kann das eine herbe finanzielle Enttäuschung bedeuten. Denn nach der Trennung vom System können die Läden womöglich bald schon nicht mehr in der Lage sein, die versprochenen monatlichen Cashback-Zahlungen an die Kunden zu überweisen.