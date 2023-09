Volker Wissing „Es ist meine Aufgabe, in Brüssel Nein zu sagen“

Sind Sie da nicht zu optimistisch? Denn die Diskussion geht ja eher darum, nach welchen Kriterien der Staaten die geringen Mengen an Kraftstoff verteilt werden sollen.

Diese Diskussion halte ich nicht für sehr klug. Wir brauchen diese Kraftstoffe in großen Mengen. Dafür benötigen wir Investoren. Wenn wir uns aber jetzt nicht mit den Anforderungen an Technologie oder Logistik befassen, sondern mit der Frage, wo wir die Anwendung dieser Kraftstoffe überall verbieten wollen, ist das nicht das richtige Signal an alle, die eine Produktion aufbauen wollen. Viel besser wäre es einfach zu sagen: Wir werden so viel wie möglich davon abnehmen. Und wir überlegen uns, wie wir die nötigen Produktionskapazitäten aufbauen.



Lesen Sie auch: Diese Gründer wollen E-Fuels konkurrenzfähig machen



Wird die EU bei Ihrem Ansatz mitziehen? Bisher ist deren Ansatz eher Vorschriften, etwa dass Fluglinien in 15 Monaten zwei Prozent nachhaltiges Kerosin tanken müssen, auch wenn eine solche Menge nicht verfügbar ist. Gleichzeitig übt die EU wenig Druck aus bei einer Neuordnung der europäischen Luftraumüberwachung, obwohl der Klimaeffekt hier deutlich höher wäre. Tun Sie etwas in Brüssel, damit sich da etwas ändert?

Ich predige nicht nur, sondern ich bin auf europäischer Ebene aktiv – und bin dabei nicht der bequemste Verkehrsminister für die Kommission. Ich vertrete am Ende konsequent die Interessen unseres Wirtschaftsstandortes. Und wenn ich zutiefst davon überzeugt bin, dass die Vorschläge aus der europäischen Ebene nicht passen, dann müssen die geändert werden. Es ist nicht meine Aufgabe, das einfach abzunicken, sondern Nein zu sagen und für Mehrheiten zu kämpfen. Und bisher ist mir das an vielen Stellen gut gelungen.