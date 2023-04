Von Japan lernen Wie japanische Unternehmen durch Kaizen immer besser werden

Weiterbildungskurse für Kaizen gehören auf jeder Firmenebene zu den Pflichtaufgaben, vom Arbeiter am Band bis zum Vorstandsmanager. An vielen Schlüsselstellen in Vertrieb, Entwicklung, Einkauf, Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik und auch Personal sitzen Beschäftigte, die auf die Integration und Umsetzung von Kaizen-Aktivitäten achten. Dabei verwendet das Unternehmen verschiedene Instrumente, darunter Just-in-time (Lieferung zum Produktionszeitpunkt statt Lagerung), totale Qualitätskontrolle, die 5W-Methode (fünf Fragen zur Ursache eines Defekts oder Problems), die 5S-Methode (Selektieren, Systematisieren, Säuberung, Standardisieren und Selbstdisziplin), Kanban (Analyse vom Materialverbrauch am Bereitstellungsort) und die 7-Zero-Strategie (Reduktion von Produktausstattung, Lagerbestand, Kosten, Qualität, Wartung, Lieferung und Sicherheit auf null).