Von Japan lernen Wie japanische Unternehmen durch Kaizen immer besser werden

„Von allen Arbeitsfaktoren kann nur der Mensch aus sich selbst heraus lernen und wachsen und er ist es auch, der jede Art von Handlung vornimmt. Nur wenn der Mensch ständig das Verbessern übt, indem er die eigenen Prämissen in Frage stellt und neue Lösungsansätze sucht, wird auch der Prozess in seiner Umgebung besser. Erst dadurch kann er Grenzen überschreiten, es gelingen ihm dann Innovationen im Sinne einer kompletten Erneuerung“, sagt der Kaizen-Experte Shunji Yagyu, der seit 25 Jahren Workshops für deutsche Unternehmen leitet.



Die Kaizen-Anstrengungen zielen in Japan darauf, die Kunden mit überzeugenden Produkten und Dienstleistungen zufrieden zu stellen und langfristig an sich zu binden. In diesem Kontext werden alle Mitarbeiter ermutigt, eigene Verbesserungsvorschläge zu machen. In der Praxis bedeutet dies, dass Veränderungen diskutiert, geplant und ausprobiert werden. Dann werden sie kritisch analysiert und gegebenenfalls angepasst, bis das Produkt oder der Prozess ein Stück weiter perfektioniert ist. Danach suchen Vorgesetzte und Untergebene aber weiter nach Leerlaufstellen und nehmen bald die nächste Verbesserung in Angriff.