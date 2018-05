Vonovia-Chef Buch: Wohnungsbauziele der Bundesregierung „zu ambitioniert“

Dass der Dax-Konzern viele seiner 400.000 Wohnungen modernisiert, sorgt für Kritik bei den Mietern: Sie beklagen, dass sich die Vonovia die Kosten über Mieterhöhungen zurückhole und so zur Verdrängung von Niedrigverdienern aus deutschen Großstädten beitrage. Buch sagte gegenüber der Wirtschaftswoche, dass das Unternehmen mit Härtefallregelungen vermeiden wolle, dass Mieter ausziehen müssen. Dennoch halte er an der Modernisierungsstrategie fest: „Bei einer 60-Quadratmeter-Wohnung sind das 110 Euro, die eine Wohnungen durchschnittlich im Monat mehr kostet. Das ist zwar viel Geld – aber das ist für die allermeisten in Deutschland auch erschwinglich.“