In Berlin hat der Senat am Dienstag ein Kündigungsmoratorium für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften beschlossen. Erst einmal auf sechs Monate befristet soll es keine Kündigungen wegen Zahlungsrückständen „aufgrund von den Mietenden zu zahlenden Energiekostensteigerungen in Folge der Ukrainekrise ausgesprochen werden“. Auch Räumungen bewohnter Wohnungen werden zunächst für sechs Monate ausgesetzt. Unter diese Regelungen fällt etwa die HOWOGE, die in Berlin gut 75.000 Wohnungen vermietet oder die Gewobag mit 72.000 Wohnungen in Berlin.