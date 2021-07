Vonovia und Deutsche Wohnen: Das sind die Verlierer des gescheiterten Deals

Verlierer 1: die Mieter in Berlin: Deutsche Wohnen ist unbeliebt in der Hauptstadt – und viele in Berlin konnten sich berechtigte Hoffnung machen, dass mit einem neuen Eigentümer Vonovia etwas mehr Ruhe einkehren könnte. Tatsächlich hatte sich Vonovia-Chef Buch sozialer gezeigt als Deutsche Wohnen-CEO Michael Zahn. Als das Bundesverfassungsgericht vor wenigen Wochen die Mietpreisbremse kassiert hat, drängte Deutsche Wohnen-Chef Zahn auf Rendite, Vonovia-Chef Buch auf Befriedung. In der Hoffnung, dass die Bremse rechtens sei, hatten viele Mieter über Monate hinweg weniger Miete an ihre Vermieter überwiesen. Nachdem die obersten Richter die Mietpreisbremse kassierten, forderte Deutsche Wohnen das Geld zurück. Vonovia verzichtete in Berlin auf Rückzahlungen.