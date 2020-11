Vor dem Luftfahrtgipfel Lufthansa mit Milliardenverlust – und trotzdem noch am besten dran

Letzter Posten der Flug-Wunschliste sind neue Reiseregeln. Die Branche stört, dass Risikogebiete vor allem danach festgelegt werden, ob es dort in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 neue Corona-Kranke pro 100.000 Einwohnern gab. Stattdessen wünscht sie sich als zweites Kriterium, wie hoch der Anteil der positiv getesteten Reiserückkehrer ist. „Gegenwärtig schwankt dieser Anteil zwischen 0,2 bis 0,5 Prozent bei klassischen Urlaubsländern wie Spanien, Italien oder Ägypten – und bis zu fünf Prozent bei Zielen mit vielen Verwandtenbesuchen wie Südosteuropa oder Teile der Türkei“, heißt es in Verbandskreisen. Würden Auflagen für Rückkehrer wie die Pflicht zum Corona-Test mit anschließender Quarantäne auf letztere Gebiete beschränkt, würden wieder deutlich mehr Menschen in den Urlaub fliegen. „Das brächte uns am Ende viel mehr als zusätzliche Staatshilfen“, so ein hochrangiger Vertreter einer Fluglinie.