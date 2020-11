Vor dem Luftfahrtgipfel Lufthansa mit Milliardenverlust – und trotzdem noch am besten dran

Damit ist es nicht ausgestanden. Bis zum Jahresende erwarten Analysten wie Daniel Roeska vom New Yorker Brokerhaus Bernstein ein Minus von weiteren gut zwei Milliarden – und zusätzlich mindestens zwei Milliarden Miese im kommenden Jahr. Besonders dramatisch ist, dass neben dem Fluggeschäft nun auch das lange profitable Frachtgeschäft zu lahmen beginnt und die einstige Ertragsperle Wartung rote Zahlen schreibt. Wegen des bei allen Fluglinien drastisch ausgedünnten Betriebs bringen die Airlines ihre Maschinen deutlich seltener in die Werkstätten der Lufthansa Technik. Natürlich steuert der Konzern gegen, wie gut das gelingen kann, hängt aber maßgeblich von der Coronapandemie und ihren Folgen ab. „Der Konzern versucht seine Unabhängigkeit in einer Krise zu retten, die noch lange nicht vorbei ist“, so Roeska.