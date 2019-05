Vor der Hauptversammlung Vereinsstatus abschaffen: Der ADAC sollte eine AG werden!

Aus ADAC-Sicht ist die Strategie also wohl richtig. Und dennoch ist sie falsch. Für die meisten Menschen ist der ADAC ein Dienstleister, keine Gemeinschaft, der man sich zugehörig fühlt wie seinem Sportverein. Europas größter Automobilclub sollte sich deshalb ehrlich machen, den Verein abwickeln, sich komplett in eine Aktiengesellschaft umwandeln, Leistungen zu Marktpreisen anbieten. Der Name, das Logo und die Geschichte des ADAC böten allemal eine tragfähige Geschäftsgrundlage, die Neuorganisation zudem die Chance, dass endlich Geldströme, Abläufe und Zuständigkeiten transparenter würden. Gezanke und Gehakel zwischen den einzelnen Einheiten und überforderte ehrenamtliche Funktionsträger lähmen heute den Club, schmälern seinen Einfluss in Berlin und Brüssel – und sind so eher Bremser der Verkehrswende als ihr Treiber, der gebraucht würde.



All das würde bei einer Neuaufstellung deutlich – und abgestellt. So eine Reform wäre am Ende für alle besser: für die Mitglieder. Und die Gesellschaft.