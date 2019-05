Vorbereitung aufs Medizinstudium Wie ein unseriöser Anbieter Medizinstudenten abzockt

Josephine Mark heißt eigentlich anders, weil es um ihre zukünftige Karriere geht, will sie ihren Namen nicht veröffentlichen. Junge Menschen wie sie gibt es Tausende in Deutschland. Sie wollen Medizin studieren, scheitern aber an den Hürden der Universitäten. 62.000 Bewerber kämpfen um 11.000 Studienplätze. Sie wollen Medizin studieren, scheitern aber an den Hürden der Universitäten. Im vergangenen Jahr hat das Verfassungsgericht beschlossen, dass die Abiturabschlussnote nicht länger das einzige Kriterium für ein Medizinstudium sein darf. Abiturienten können etwa durch soziales Engagement ihr besonderes Interesse für die Medizin nachweisen. Die meisten Universitäten verlangen nun außerdem, dass Absolventen einen medizinisch-naturwissenschaftlichen Test schreiben, um ihre Eignung für das Medizinstudium nachzuweisen.



Auf diese Quote hoffen junge Abiturienten in ganz Deutschland. Unternehmen wie die Prometheus Akademie wittern darin ein lohnendes Geschäft. Bundesweit öffneten in den vergangenen Monaten zahlreiche Unternehmen dieser Art. Sie versprechen, Abiturienten so vorzubereiten, dass sie bessere Chancen auf einen Studienplatz haben.