Vorbild Tokio Flugchaos? Nicht in Japan

Am Internationalen Flughafen Haneda der japanischen Hauptstadt Tokio bewegt sich die Schlange für den Sicherheitscheck viel schneller als an deutschen Airports. Statt nacheinander können sich vier Passagiere gleichzeitig an dem gekrümmten Beginn des Förderbandes eine Transportwanne nehmen und ihre Jacken, Taschen, Geldbörsen und Smartphones hineinlegen. Laptops und Tablets dürfen im Gepäck bleiben.