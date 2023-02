Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren (StaRUG) „Eher mit der Kraft eines Wallachs als eines Hengstes“

„Schon ein einziger Fall, in dem eine Insolvenz vermieden werden kann, ist ein Erfolg“, lobt der Düsseldorfer Insolvenzexperte Martin Lambrecht. Für ihn sind die Fallzahlen denn auch kein Beleg dafür, dass das Gesetz nicht greift. „Das StaRUG ist nicht perfekt, aber es funktioniert und es hat seine Berechtigung“, sagt Lambrecht. Entscheidend sei, dass es für die Restrukturierung nun ein zusätzliches Instrument gibt. „Neben der Regelinsolvenz als ‚Vorschlaghammer‘ und der Eigenverwaltung als ‚Gummihammer‘ gibt es jetzt auch noch einen ‚Schraubenzieher‘ für die Spezialfälle“, so Lambrecht.



Restrukturierungsberater Tillmanns hätte sich dennoch eine breitere Anwendung gewünscht. So seien im Gesetzgebungsverfahren einige Maßnahmen zur operativen Sanierung, wie die Anpassung oder Beendigung von Verträgen, herausgenommen worden. „Das dadurch kastrierte Gesetz kann daher nur in einem engen Anwendungsbereich genutzt werden – also eher mit der Kraft eines Wallachs als eines Hengstes“, sagt Tillmanns. Ihn überraschen die geringen Fallzahlen daher nicht.