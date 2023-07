Vorwärts mit dem Internet „Die Kunden sollen in der Bahn so arbeiten können wie im Homeoffice“

Interview von Nele Husmann und Artur Lebedew 30. Juni 2023

Daniela Gerd tom Markotten. Bild: Presse Bild:

Daniela Gerd tom Markotten ist bei der Deutschen Bahn für die Zukunftsmusik zuständig. Die Digital-Chefin will in drei Jahren in jedem Zug schnelles Internet bereitstellen. Wie sie das ehrgeizige Ziel erreichen will und wie KI bei Verspätungen hilft, erklärt sie im Interview.