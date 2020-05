Vorwurf der Untreue TCI stellt Strafanzeige gegen Wirecard-Manager

Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Eingang der Anzeige und will sie nun prüfen. In dem über 40-seitigen Dokument werde Wirecard vor allem Untreue vorgeworfen im Zusammenhang mit dem Kauf einer Gesellschaft in Indien und der Gewährung unbesicherter Darlehen an Drittpartner. Zudem werfe TCI dem Management Marktmanipulation vor. Wirecard erklärte, die Anzeige sei inhaltlich vollständig unbegründet. Sie sei ein „rein taktisches Manöver eines Leerverkäufers“.