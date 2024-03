VW, Bahn, Lufthansa: Gehaltsverzicht bei Vorständen ist viel mehr als Symbolpolitik

Wer hätte das gedacht: In Sachen Timing kann die Lufthansa tatsächlich noch etwas von der Deutschen Bahn lernen. Eher nicht, wenn es um die Ankunftszeiten ihrer Flieger geht, wohl aber beim Zusammenspiel zwischen verschiedenen Unternehmensnachrichten. „Mitten im Streik: Lufthansa verkündet dritthöchsten Gewinn ihrer Geschichte“, so oder ähnlich titelten jüngst diverse Medien, als der Luftfahrtkonzern seine ausgezeichneten Zahlen für das vergangene Jahr vorlegte – an eben jenem Tag, als das Bodenpersonal mehrere Flughäfen lahmlegte, um für eine angemessene Bezahlung zu streiten. Mag es auch keinen direkten Zusammenhang zwischen den Nachrichten geben, die Botschaft für die nächste Verhandlungsrunde ist damit gesetzt: Das Geld ist da, also gebt uns auch etwas davon ab.