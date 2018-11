Wachstum Dienstleister in China verlieren an Fahrt

PekingDas Wachstum bei den Dienstleistern in China hat im Oktober an Schwung verloren. Der am Montag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex fiel auf 50,8 Zähler von 53,1 Punkten im Vormonat. Das ist der niedrigste Stand seit 13 Monaten. Damit liegt der Indikator aber immer noch über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Der Indikator basiert vor allem auf Antworten von kleineren und mittelgroßen Firmen.