Waldbrände und Hitzewelle am Mittelmeer „Für Urlauber gilt: Preis schlägt Hitze”

Hält die Lust auf Hitze auch im kommenden Sommer, nachdem es jetzt vielerorts wochenlang mehr als 40 Grad heiß war?

Natürlich sucht niemand Orte mit Temperaturen von 45 Grad und mehr, wo man den ganzen Tag in der Sonne stehen muss. Doch die Erfahrung zeigt, dass schon 40 Grad fast überall die Ausnahme sind – auch in diesem Jahr. Zudem weiß bei der Buchung keiner, wie das Wetter in seinem Urlaubsort sein wird, wenn er da in vier oder sieben Monaten hinfährt. Also gehen die meisten davon aus, dass am Reiseziel das Wetter nicht wesentlich anders sein wird als in der Vergangenheit – zumal es ja gerade für Familien, die nur in den Sommerferien reisen können und in die Sonne wollen, kaum Alternativen gibt. Zuverlässig warm ist es eben nicht in Deutschland oder Skandinavien, sondern eben nur im Süden.