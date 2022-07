Warnstreik an den deutschen Häfen „Das ist eine Katastrope“

Es ist bereits das dritte Mal in wenigen Wochen, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen den Hafen verlassen – doch dieses Mal soll es der längste Warnstreik in 40 Jahren werden. Zur Frühschicht am Donnerstag legten sie die Arbeit nieder. Erst am Samstag um 6 Uhr sollen in den deutschen Häfen wieder Container, Autos oder Schüttgut verladen werden. Bei dem aktuellen Chaos in der Schifffahrt sei das eine Katastrophe, sagt Jan Ninnemann – und zwar kurzfristig wie langfristig. Der Professor für Logistik an der HSBA Hamburg School of Business Administration berät auch deutsche Hafenbetreiber und warnt: Höhere Löhne könnten die deutschen Häfen gegenüber Konkurrenten wie Antwerpen und Rotterdam abrutschen lassen.