Warnstreik der Hafenarbeiter: Stillstand in Häfen – Logistiker wollen Streik gerichtlich stoppen

Mit der größten Streikaktion seit Jahrzehnten haben Tausende Hafenarbeiter am Donnerstag erneut die Abfertigung von Frachtschiffen in den deutschen Nordseehäfen blockiert. Damit geraten die seit Beginn der Corona-Pandemie immer mehr gestörten Abläufe in den weltweiten Lieferketten unter zusätzlichen Druck. Vor diesem Hintergrund wollen Logistikunternehmen den Arbeitskampf nun per Gerichtsbeschluss stoppen. „Wir lassen die Verhältnismäßigkeit von Streiks rechtlich überprüfen“, hieß es in Branchenkreisen.