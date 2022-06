Warnstreiks möglich 20.000 Lufthansa-Mitarbeiter hoffen auf vielversprechende Tarifverhandlungen

Verdi-Vizechefin Christine Behle persönlich führt die um 16.00 Uhr startenden Verhandlungen für die Hochburg der Gewerkschaft in der Luftfahrtbranche. Zuviel Personalabbau der Lufthansa in der Coronakrise und schlechte Bezahlung sind nach ihrer Ansicht Ursachen der zurzeit massiven Störungen im Flugbetrieb. Zehntausende Urlauber baden sie gerade aus mit Flugausfällen, Umbuchungen, Warteschlangen und Verspätungen. Lufthansa musste schon mehr als 3000 Flüge für den Sommer absagen.



Lesen Sie auch: Die Spätzünder: Warum die Lufthansa das Unheil des Sommers nicht kommen sah



Das Lufthansa-Bodenpersonal leidet Verdi zufolge unter Stress. „Viele von ihnen haben wegen der Unsicherheiten und Überlastungen den Job verlassen, so dass die Aufgabendichte noch massiver geworden ist als sie es vor der Pandemie ohnehin schon war“, erklärte Behle, die als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Lufthansa tiefen Einblick in das Unternehmen hat.

Die Gewerkschaft selbst schreckt allerdings nicht davor zurück, im Fall verharkter Verhandlungen den ohnehin schon stolpernden Betrieb mit Streiks lahmzulegen. Die Friedenspflicht endet am 30. Juni – Arbeitskampfmaßnahmen sind damit theoretisch ab jetzt möglich. „Natürlich ziehen wir auch Warnstreiks in Betracht, wenn die Verhandlungen nicht in die richtige Richtung gehen“, sagte ein Verdi-Sprecher. Die Lufthansa wäre gut beraten, ein Angebot vorzulegen, ergänzte er.