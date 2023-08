Wasserstoff- und Batterie-Züge „Wenn eine Ausschreibung technologieoffen ist, gewinnt die Batterie“

Wasserstoffzüge haben neben der höheren Reichweite auch den Vorteil einer schnelleren Betankung.

Wasserstoff ist theoretisch schneller. In der Praxis ist das aber irrelevant für die Strecken, auf denen ein Akku-Zug infrage kommt. Das Betanken mit Wasserstoff dauert rund 15 Minuten. In derselben Zeit lädt aber auch der Batterie-Zug genug Strom nach, um die fahrdrahtlose Strecke bis zum nächsten Ladepunkt zu fahren. Der Unterschied ist: Der Wasserstoff-Zug tankt in einer Viertelstunde genügend Treibstoff für etwa 500 bis 600 Kilometer, der Akku-Zug nur für 50 bis 150 Kilometer – je nach Anforderungen, wie Steigungen, Höchstgeschwindigkeit, Auslastung und Zuglänge, Notreserve. Das genügt aber völlig, denn in 80 Kilometern ist in Mitteleuropa auf den allermeisten Strecken längst der nächste Bahnhof mit einer Oberleitung erreicht, unter der der Zug dann wieder mit 15.000 Volt laden kann.