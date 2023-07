Wasserversorger: Thames Water erhält millionenschwere Finanzspritze von Investoren

Das Unternehmen, das etwa Pensionsfonds zu seinen Eignern zählt, häufte Schulden in Höhe von rund vierzehn Milliarden Pfund an. Die britische Regierung hatte zuvor in Erwägung gezogen, Thames Water notfalls durch eine vorübergehende Rückkehr in öffentliches Eigentum zu retten, sollten sich die Aktionäre weigern, mehr zu investieren. Der Konzern versorgt rund 15 Millionen Kunden oder mehr als ein Fünftel der Bevölkerung Großbritanniens.