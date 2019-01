 Wechsel zum FC Chelsea: Borussia Dortmund kassiert 64 Millionen Euro für Christian Pulisic

DüsseldorfBundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund (BVB) trennt sich von seinem Mittelfeldspieler Christian Pulisic. Der 20-Jährige wechselt in der kommenden Saison für 64 Millionen Euro zum englischen Premier-League-Club FC Chelsea, wie der BVB am Mittwoch mitteilte. Der Transfer erfolge mit sofortiger Wirkung. Pulisic werde aber bis zum Saisonende an den BVB ausgeliehen. Eine Leihgebühr gebe es nicht.