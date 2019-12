Wegen Boeing 737 Max Tui-Gewinn bricht um fast die Hälfte ein

Für 2020 avisierte Joussen eine Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) auf 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro an. Der Manager kündigte zudem an, dass der Konzernumbau weiter gehe. „Die zweite Stufe zum Digitalunternehmen wird das Unternehmen deutlich verändern, stärker als die letzten fünf Jahre vom traditionellen Reiseveranstalter zum hochprofitablen Hotel- und Kreuzfahrtkonzern.“ Strategie, Investitionen und eine angepasste Dividendenpolitik seien darauf ausgerichtet.



Ab dem kommenden Jahr will Joussen 30 bis 40 Prozent des bereinigten Überschusses an die Aktionäre ausschütten. Dabei sollen 0,35 Euro je Aktie nicht unterschritten werden. Für 2019 schlägt das Management 0,54 Euro je Aktie vor nach 0,72 Euro für 2018. Bislang orientierte sich die Dividende an dem Wachstum des bereinigten operativen Gewinns (Ebita).