Wegen fehlender Finanzberichte Wirecard: Bundesamt für Justiz leitet Ordnungsgeldverfahren ein

Der zunächst aufgestellte Jahres- sowie der Konzernabschluss für das Jahr 2019 war in der vorliegenden Form nicht von E&Y testiert worden, weil sie fehlerhaft sind. Bis feststeht, wie die Abschlüsse richtig aufgestellt werden können, wird geraume Zeit vergehen, da dies eine umfassende Aufarbeitung auch der Vorjahre erfordern wird. Dies ist derzeit im Gange. Es ist aufgrund der mittlerweile bekanntgewordenen Umstände der Wirecard-Insolvenz derzeit nicht absehbar, wann die genannten Unterlagen in einer Form vorliegen, dass sie offengelegt werden können. Ob das Bundesamt hier im weiteren Verlauf Insolvenzforderungen zur Tabelle anmelden wird (es geht um einen Vorgang aus der Zeit vor der Insolvenzeröffnung), bleibt abzuwarten.



