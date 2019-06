Wegen fragwürdiger Beraterverträge Aufsichtsrat der Bahn trifft sich zu Sondersitzung

Nach Information der WirtschaftsWoche zweifelt die interne Revision der Deutschen Bahn insbesondere Beraterverträge des früheren Personenverkehrsvorstands Ulrich Homburg an. Der Manager war von 2009 bis Mitte 2015 im Konzernvorstand für die Regional- und Fernverkehrszüge verantwortlich. Kurz vor seinem Ausscheiden stellte er den „Takt für Deutschland“ vor, mit dem die Bahn die Zahl der Verbindungen und Fahrgäste deutlich erhöhen will. Homburg bekam laut Aufsichtsratskreisen eine Abfindung in der Größenordnung von zwei bis drei Millionen Euro, die offenbar nicht angezweifelt wird. Darüber hinaus schloss der Konzern zusätzlich einen Beratervertrag in Höhe von deutlich mehr als 100.000 Euro ab. Hier sei fraglich, ob es dafür tatsächlich Gegenleistungen gegeben habe.