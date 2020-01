Wegen Mehrwertsteuersenkung für die Bahn Flixbus will Angebot in Deutschland einschränken

Damit reagiert das Unternehmen auf die Mehrwertsteuersenkung im Schienenfernverkehr von 19 auf 7 Prozent – eine Maßnahme aus dem Klimapaket der Bundesregierung. Der Flixbus-Chef bezeichnet die Maßnahme als „unglaubliches Desaster“ und will ökologische Innovationen lieber im Ausland einführen. Flixbus will in den kommenden zwei Jahren eine „kleine Flotte Wasserstoff-Busse“ auf die Straße bringen. „Bei den Rahmenbedingungen, die wir derzeit in Deutschland haben, sieht es nicht so aus, als könnten wir das Projekt hierzulande umsetzen.“ Andere Länder würden darüber lachen, „wie Deutschland mit seinen Weltmarktführern umgeht“, sagte Schwämmlein der WirtschaftsWoche. „Kein anderes Land der Welt hätte die Mehrwertsteuersenkung in dieser Form beschlossen.“