Weihnachtsmärkte „Für uns wäre eine Absage existenzbedrohend“

Wie konkret hatten Sie in diesem Jahr damit geplant, dass Weihnachtsmärkte wieder stattfinden dürfen?

Sehr konkret. Wir hatten uns auf die Aussagen der Politik verlassen, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird und hatten vor, auf über 80 Märkten mit einem Stand vertreten zu sein. Wir haben 500.000 Euro investiert, um mit ganz viel Energie und vielen zusätzlichen Helfern und Helferinnen quer durch die Republik Weihnachtsmärkte bespielen zu können – und haben uns schon riesig darauf gefreut, das endlich wieder tun zu können. Wir wissen von vielen Kundinnen und Kunden, wie schön es für sie ist, die Produkte nicht nur als Foto im Online-Shop zu sehen, sondern beim Einkaufen vor Ort tatsächlich anschauen und anfassen zu können.



Welche Folgen hätte eine erneute Absage-Welle für Primoza?

Für uns wäre eine Absage – komplett und zu so einem späten Zeitpunkt – existenzbedrohend. Den Verlust des Geldes, das wir investiert haben, könnten wir nicht kompensieren. Deshalb appellieren wir an die Politik, dass wir genau wie alle anderen betroffenen Händlerinnen und Händler, Schaustellerbetriebe und Unternehmen nicht auf den Kosten sitzengelassen werden, sollte es zu einer Absage kommen. Wir sind irgendwann am Ende unserer Möglichkeiten und sehen die Gefahr, dass demnächst nicht mehr viele Gewerbetreibende übrig sind, um die Weihnachtsmärkte in der Zukunft am Leben zu erhalten.