Weihnachtsmann-Darsteller im Corona-Advent „Der Weihnachtsmann ist absolut systemrelevant“

Für seinen ersten Auftritt in diesem Jahr, sagt Stefan Dößereck (52), fuhr er zu einer Familie am Niederrhein, in einem kleinen Ort an der niederländischen Grenze. In einer beheizten Garage stieg er in sein rotes Kostüm, streifte sich weiße Handschuhe über und klemmte sich den weißen Rauschebart an Mund und Nase. Währenddessen sprach er mit seinem Auftraggeber, dem Familienvater, und bat ihn, kurz vor dem Auftritt im Wohnzimmer noch einmal stoßzulüften. Sodann war er für eine Fünfjährige fast eine Stunde lang der Nikolaus. Die übrigen Zuschauer seiner Darbietung, Mutter, Vater, Oma und Opa, wohnten alle im selben Haushalt. Dößereck sagt, er sei nach einem Auftritt selten so glücklich nach Hause gefahren.