Weil Stadtwerke bei den Genehmigungen trödeln Vonovia kann 70 Prozent seiner Wärmepumpen nicht nutzen

Die Nachfrage der WirtschaftsWoche in Bochum macht den Sachverhalt verständlicher. Und den Umfang: „70 Prozent aller Wärmepumpen sind immer noch nicht an den Strom angeschlossen“, schreibt Buchs Pressestelle. Zur Frage, warum das so ist, lautet die Antwort: „Weil jeder Anschluss erst einmal vom lokalen Netzbetreiber – also den Stadtwerken vor Ort – genehmigt werden muss.“ Denn Wärmepumpen sind Stromfresser. Dezentrale Energieerzeuger drohen vielerorts die Stromnetze in den Lastspitzen zu überfordern.