Weil Stadtwerke bei den Genehmigungen trödeln Weshalb 70 Prozent der Vonovia-Wärmepumpen nutzlos herumstehen

Was Vonovia den Wärmepumpen-Rollout zusätzlich erschwert, ist die Bürokratie in bundesdeutscher Vielfalt: „So ziemlich jedes der 900 Stadtwerke in Deutschland hat ein eigenes Formular und verlangt andere Angaben.“



Bei welcher Stadt und welchem Stadtwerk der Wärmepumpen-Stau am größten ist, will die Bochumer Firmenzentrale nicht preisgeben. Ganz gut funktioniert es offenbar in Dortmund. Dort hat Vonovia 2022 rund 400 Wohnungen auf Erdgas- und Wärmepumpenheizungen umgestellt. 200 weitere Wohnungen folgten bereits im ersten Quartal dieses Jahres.