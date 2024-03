Wende im Wirecard-Prozess? „Jetzt wäre der Zeitpunkt, zu dem man durch ein Geständnis noch etwas gewinnen könnte“

Bellenhaus hat von Erffa auch eine E-Mail des Treuhänders aus Singapur mit den Kontoständen dreier Treuhandkonten weitergeleitet, wonach dort am 30. September 2017 rund 588 Millionen Euro gelegen haben sollen. Am 23. November 2017 schrieb von Erffa an Bellenhaus: „35 Mio weniger bitte“. Und so geschah es: Der Treuhänder übermittelte nun nachträglich einen anderen Kontostand zum 30. September: 553 Millionen. 35 Millionen weniger.