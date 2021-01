Werbeagenturen „Das Gemeinschaftsgefühl bröselt“

Geht es nach Dörte Spengler-Ahrens, Geschäftsführerin Kreation und Partnerin von Jung von Matt/SAGA, sie würde ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am liebsten sofort wieder in den Büroräumen der Werbeagentur in der Hamburger Glashüttenstraße versammeln: „Jedes Kaffeetrinken auf dem Flur in fünf Minuten ist wertvoller als eine Stunde mit 18 Briefmarken-großen Bildern auf einem Computermonitor.“