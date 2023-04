Werbebranche: Wie geht Provokation ohne Shitstorm-Gefahr?

„Für mich ist das grundsätzlich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft“, holt Figge im Podcast aus: „Wir alle, zumindest in den westlichen Ländern und in Deutschland, erleben, dass wir in einer immer multikulturelleren, diverseren, vielfältigeren Gesellschaft leben, in der wir uns alle auch ein Stück weit in unsere eigene Filterblase begeben. Gleichzeitig wollen wir alle aber Orientierung, Haltung und Richtung.“ Eine komplexe Gemengelage. Umso mehr für die Werbebranche, in der es „kommunikativ immer um starke, wirksame, einfache Lösungen“ geht, die zwangsläufig nicht immer restlos der ganzen „heterogenen Anspruchsvielfalt“ der gegenwärtigen Gesellschaft entgegenkommen könnten, sagt Figge.