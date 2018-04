Werbefirma: Publicis überrascht mit hohem Wachstum – Aktie schnellt in die Höhe

ParisMit einem überraschend hohen Umsatz hat Publicis am Donnerstag die Anleger in Paris angelockt. Die Aktien der weltweit drittgrößten Werbefirma schnellten um 6,6 Prozent in die Höhe auf 59,86 Euro und führten damit die Favoritenliste im französischen Standardwerte-Index CAC40 an.