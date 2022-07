Die Wirklichkeit ist es, die Marketing und Werbung tiefe Sorgen bereiten müsste. Und bereiten wird, denn es dauert nicht lange, bis die Marketingentscheider wieder reflexartig die Werbebudgets kürzen. Aber auch hier: business as usual. Die Onlineanzeigen nerven wie eh und je, die Radiowerbung berichtet von Rabatten in Möbelhäusern (die von Konsumeinschränkungen besonders betroffen sind), TV-Spots preisen weiterhin die gleichen Kreuzfahrtreisen und Tourismus-Ziele an, als wäre nie etwas geschehen – als würden wir uns nur kurz schütteln und dann unbeirrt weiterkonsumieren. Das werden wir nicht. Die Werbung hat nicht verstanden, was in der Wirklichkeit vorgeht.