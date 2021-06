Zwar geben in einer Stellungnahme der Organisation Werbungtreibende OWM „drei Viertel der Unternehmen an, dass gesellschaftliche Verantwortung in der Markenkommunikation in den vergangenen zwölf Monaten signifikant an Bedeutung gewonnen hat. Bei 60 Prozent der Mitgliedsunternehmen hat die gesellschaftliche Verantwortung in der Markenkommunikation eine sehr hohe (22 Prozent) beziehungsweise hohe (38 Prozent) Relevanz. Zudem hat über die Hälfte der Mitglieder individuelle, auf Corona zugeschnittene Kampagnen umgesetzt. 90 Prozent bewerten diese als erfolgreich beziehungsweise sehr erfolgreich.“